"Хватит ссор и раздора": полное выступление Зеленского в Раде (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете.

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Он отметил, что Декларация про государственный суверенитет Украины, без сомнения, является фундаментальной для становления украинского государства.

"30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости Украины. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство. 16 июля 1990 года стало историческим днем. Тогда Декларацию поддержали 355 народных депутатов из разных партий и взглядов. Обратите внимание, никто не "заваливал" декларацию, предлагая восемь тысяч поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался "сбить" ее через Конституционный суд. Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков ради воли народа и большой государственной цели", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что сейчас Украина уже шестой год защищает свой суверенитет от российской агрессии и платит за это высокую цену, а цивилизованный мир признает, что украинцы все делают для достижения мира.

"Да, мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад. Сегодня в этом зале находятся народные избранники первого созыва. Их вклад в построение государства невозможно переоценить", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил депутатов-участников принятия Декларации и сказал, что нынешним депутатам есть чему у них поучиться: имея разные политические взгляды и позиции, они проявили в 1990 году государственную позицию ради своей страны.

"И с этой высокой трибуны в этот праздничный день я хочу напомнить всем слова инициатора провозглашения Декларации о государственном суверенитете, Героя Украины Вячеслава Максимовича Чорновола: "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня – имея. Чтобы не пришлось потом горько любить ее – потеряв". Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим – на власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине", – сказал президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 июля Рада утвердила план на осень и график заседаний. Последнее заседание в 2020 году будет 18 декабря, а на третьей сессии в целом – 22 января. Также депутаты немного урезали себе рабочий день.

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