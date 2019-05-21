Зеленский нашел кандидата на должность главы МИД – СМИ
Новым главой украинской дипломатии может стать постпред при НАТО Вадим Пристайко
Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко может стать новым министром иностранных дел страны, сообщает "Левый берег".
К тому же сам дипломат признался, что непременно согласится, если президент Украины Владимир Зеленский предложит ему возглавить МИД.
"Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов", – признался Вадим Пристайко 21 мая.
По его словам, он от имени МИД помогает переходной команде Зеленского в организации эффективных международных встреч.
Стоит отметить, что в украинском МИД Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел.
К тому же, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль может занять должность главы администрации президента по международным вопросам.
В пользу этой версии свидетельствует то, что Зеркаль и Пристайко присутствовали на встречах Зеленского с иностранными делегациями в Администрации президента.
Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский опроверг слухи о том, что он собирается занять место в будущем правительстве.
Мы также писали, что в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде Владимир Зеленский призвал действующее правительство Владимира Гройсмана уйти в отставку.
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