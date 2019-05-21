Зеленский нашел кандидата на должность главы МИД – СМИ

Новым главой украинской дипломатии может стать постпред при НАТО Вадим Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины

Постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко может стать новым министром иностранных дел страны, сообщает "Левый берег".

К тому же сам дипломат признался, что непременно согласится, если президент Украины Владимир Зеленский предложит ему возглавить МИД.

"Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов", – признался Вадим Пристайко 21 мая.

По его словам, он от имени МИД помогает переходной команде Зеленского в организации эффективных международных встреч.

Стоит отметить, что в украинском МИД Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел.

К тому же, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль может занять должность главы администрации президента по международным вопросам.

В пользу этой версии свидетельствует то, что Зеркаль и Пристайко присутствовали на встречах Зеленского с иностранными делегациями в Администрации президента.

Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский опроверг слухи о том, что он собирается занять место в будущем правительстве.

Мы также писали, что в ходе инаугурационной речи в Верховной Раде Владимир Зеленский призвал действующее правительство Владимира Гройсмана уйти в отставку.

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