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Остаюсь детским врачом: "доктор Комаровский" прояснил ситуацию с Зеленским

Сегодня, 16:07

Известный педиатр рассказал, чем занимается в команде Владимира Зеленского

Евгений Комаровский. Фото: скриншот
Евгений Комаровский. Фото: скриншот.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский прояснил ситуацию вокруг его помощи участнику второго тура президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому и участия в его избирательной команде.

Детский врач опроверг слухи о том, что он может занять место в будущем правительстве, и заверил своих сторонников и недоброжелателей в том, что не собирается менять род деятельности.

"Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский, с которым у нас 10 лет добрых дружеских отношений, попросил меня быть его советником в области медицины. Я согласился", – написал "доктор Комаровский" на своей странице в Facebook.

Заявление Зеленского стало поводом для "очередной атаки ботов" и потока оскорблений в адрес Комаровского, признался последний, выразив надежду на то, что после выборов "тролли затихнут сами по себе".

"Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом. Спасибо за понимание", – резюмировал он.

Напомним, что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение избирательного законодательства – во время голосования, будучи на избирательном участке, он продемонстрировал прессе свой заполненный бюллетень.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.


Мы следим за ходом президентской гонки в Украине. А все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – вы можете узнать на сайте "Сегодня" .

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Тег выборы, Зеленский, Комаровский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Сегодня

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