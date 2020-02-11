Зеленский нашел временную замену Шмыгалю в Ивано-Франковской ОГА

Виталий Федорив. Фото: if.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности руководителя Ивано-Франковской области, подписав соответствующий указ.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорива Виталия Васильевича", – говорится в указе.

До этого времени занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА. Он занимался вопросами эффективного использования бюджетных средств в части первоочередной выплаты заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местных бюджетов; культуры, национальностей и религий; здравоохранения; физкультуры и спорта.

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В его компетенцию входило взаимодействие с соответствующими подразделениями Офиса президента Украины, секретариата Кабинета министров, Верховной Рады, некоторых министерств.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля в связи с его переходом на работу в правительство. 4 февраля Верховная Рада назначила его новым министром развития громад и территорий. До этого из данного министерства біла уволена Алена Бабак – парламент одобрил ее отставку.

После своего назначения новый министр пришел в гости на телеканал "Украина 24", где в эксклюзивном интервью, среди прочего, высказался о коррупции в строительной отрасли. По его словам, это сфера сильно тормозит прирост инвестиций в страну.

Смотрите также полное видео интервью с бывшим главой Ивано-Франковской области:

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