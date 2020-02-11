Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Зеленский нашел временную замену Шмыгалю в Ивано-Франковской ОГА

11 февраля, 09:34

Бывший заместитель Шмыгаля временно будет возглавлять область

Виталий Федорив. Фото: if.gov.ua

Виталий Федорив. Фото: if.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности руководителя Ивано-Франковской области, подписав соответствующий указ.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорива Виталия Васильевича", – говорится в указе.

До этого времени занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА. Он занимался вопросами эффективного использования бюджетных средств в части первоочередной выплаты заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местных бюджетов; культуры, национальностей и религий; здравоохранения; физкультуры и спорта.

Реклама

В его компетенцию входило взаимодействие с соответствующими подразделениями Офиса президента Украины, секретариата Кабинета министров, Верховной Рады, некоторых министерств.

В тренде
Россия хочет взаимного возвращения послов: появилась реакция Киева

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля в связи с его переходом на работу в правительство. 4 февраля Верховная Рада назначила его новым министром развития громад и территорий. До этого из данного министерства біла уволена Алена Бабак – парламент одобрил ее отставку.

После своего назначения новый министр пришел в гости на телеканал "Украина 24", где в эксклюзивном интервью, среди прочего, высказался о коррупции в строительной отрасли. По его словам, это сфера сильно тормозит прирост инвестиций в страну.

Смотрите также полное видео интервью с бывшим главой Ивано-Франковской области:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

указ ОГА Владимир Зеленский Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о ЗеленскомПолитика
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условии
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условииЭкономика
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фото
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фотоПолитика
Житель оккупированного Крыма написал письмо Зеленскому: фото
Житель оккупированного Крыма написал письмо Зеленскому: фотоПолитика
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинец
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинецУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...