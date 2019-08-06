Глава государства позаботился о финансировании докторов наук, которые смогут проводить важные для Украины исследования

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил гранты украинским ученым https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-06T17:06:00+03:00 Политика Глава государства позаботился о финансировании докторов наук, которые смогут проводить важные для Украины исследования

В Украине продолжится финансирование научных исследований. Президент Владимир Зеленский подписал указ №241/2019-рп о назначении грантов ряду ученых, сообщает Офис главы государства.

Для осуществления научных исследований в 2019 году гранты получат следующие доктора наук:

Букетов Андрей Викторович – заведующему кафедрой Херсонской государственной морской академии для осуществления научного исследования "Закономерности создания антикоррозионных и износостойких полимерных нанокомпозитов для восстановления средств водного и наземного военного транспорта";

Гриценко Александр Николаевич – доцент кафедры Национального университета "Львовская политехника" (разработка перспективных технологий формирования высокоэффективных гидрогелевых повязок медицинского назначения);

Зуев Александр Леонидович – заведующий отделом Института прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины (стабилизация траекторий динамических систем с гибридными управлениями и проблемы аппроксимации решений неавтономных граничных задач);

Иванников Роман Викторович – ведущий научный сотрудник Национального ботанического сада имени Гришко (изучение и использование уникальных коллекций тропикогенних интродуцентов eх situ и in vitro для получения биологически активных соединений с антиоксидантными/восстановительными свойствами);

Ковалец Иван Васильевич – заведующий отделом Института проблем математических машин и систем (комплекс моделей для расчета атмосферных загрязнений большого города от региональных к локальным масштабам: ассимиляция данных измерений);

Корновенко Сергей Валерьевич – проректор по научной, инновационной и международной деятельности Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого (национальное государство периода Украинской революции 1917-1921 гг.: крестьянские республики);

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Кузьменко Ольга Витальевна – заведующая кафедрой Сумского государственного университета (разработка прототипа автоматизированного модуля финансового мониторинга деятельности экономических агентов для противодействия легализации криминальных доходов);

Миронцов Никита Леонидович – ведущий научный сотрудник Института связи и глобального информационного пространства (моделирование электрометрии нефтегазовых скважин);

Орисик Светлана Ивановна – старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии имени Вернадского Национальной (разработка новых гидроксаматных и тиосечовинних комплексов благородных металлов с противоопухолевой, антиметастатической и метаболической функцией как прекурсоров лекарственных препаратов нового поколения с преодоленной резистентностью патогенных клеток к их действию);

Панчук Ростислав Русланович – старший научный сотрудник Института биологии клетки (структурно-функциональные закономерности, определяющие противоопухолевую активность ангуциклинових антибиотиков семьи ландомицинов);

Патриляк Любовь Казимировна – заведующая отделом Института биоорганической химии и нефтехимии имени В.П.Кухаря (иерархические цеолитные структуры на основе украинских сырьевых ресурсов);

Пичура Виталий Иванович – профессор кафедры Государственного высшего учебного заведения "Херсонский государственный аграрный университет" (геомоделирование природно-антропогенной обусловленности изменения структурно-функционального состояния бассейна реки Днепр);

Прокопенко Александр Владимирович – заведующий кафедрой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (сверхбыстрые устройства генерирования, детектирования и обработки электромагнитных сигналов на основе антиферромагнитных спинтронных наноструктур);

Резник Александр Станиславович – главный научный сотрудник Института социологии (субъекты гражданских практик как социальная основа демократического транзита Украины);

Сорокин Александр Васильевич – заместитель директора по научной работе Института сцинтилляционных материалов НАН Украины (управление люминесцентными свойствами молекулярных агрегатов через их формирование в наноструктурированных средах);

Тельвак Виталий Васильевич – профессор кафедры Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко (украинские и польские интеллектуалы во второй половине XIX – первой трети ХХ века: сотрудничество, конфликты, опыт для настоящего);

Токов Юрий Владиславович – заведующий отделом Института прикладных проблем механики и математики имени Я.С.Пидстригача (разработка аналитическо-численных методов исследования температурных и остаточных напряжений в толстостенных неоднородных элементах трубопроводов);

Цупиков Олег Михайлович – ведущий научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца (разработка критериев биобезопасности стволовых клеток жировой ткани);

Шевченко Сергей Николаевич – заведующий отдела Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина (исследование актуальных систем квантовой инженерии на основе квантовых битов);

Шидлич Андрей Любомирович – старший научный сотрудник Института математики Национальной академии наук Украины (конструктивные методы анализа краевых задач и восстановление функций).

Отметим, что украинцы внесли большой вклад в изменение мира и развитие технологий. Каждый год ученые из Украины создают около 15 тысяч изобретений. Читайте подробней о ТОП-9 украинских ученых, чьими изобретениями пользуется весь мир.

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