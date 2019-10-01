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Зеленский назначил Лещенко уполномоченным по земельным вопросам

1 октября, 18:00

В Украине скоро может открыться рынок земли и вопросы в данной сфере станут очень актуальными

Лещенко и Зеленский

Лещенко и Зеленский / Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата). Президент подписал соответствующий указ.

Зеленский подписал указ и пожелал новому уполномоченному успехов.

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Роман Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Роман Лещенко является депутатом Жашковского районного совета, а также возглавляет основанную им группу аграрных компаний, которая производит сельскохозяйственную продукцию методом замкнутого цикла: от поля – до магазина.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кабинет министров направил в Раду законопроект о рынке земли. Премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это первый проект закона из пакета по земельной реформе. Еще ряд "земельных" законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет.

Закон о рынке сельхозземли, откладываемый почти 20 лет, может стать реальностью. В случае его принятия, он вступит в силу с 1 октября 2020 года. Сайт "Сегодня" разбирался, кому и когда начнут продавать паи.

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земля указ Лещенко Зеленский

Источник: Сегодня

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