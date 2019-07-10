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Зеленский назначил нового главу Киевской области

10 июля, 12:28

Глава государства прибыл в Борисполь на заседание местного городского совета и представил нового чиновника

Михаил Бно-Айриян. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian
Михаил Бно-Айриян. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ он подписал во время визита в Бориспольский городской совет.

Теперь руководить Киевской областью будет Михаил Бно-Айриян.

"Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать – новый человек, это профессиональный специалист, настоящий менеджер. Подписываю указ о назначении Михаила председателем Киевской областной государственной администрации", – сказал Зеленский и вручил ему соответствующее удостоверение.

Михаил Бно-Айриян работал в должности заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству в компании "Укрэнерго". Он работал также в Министерстве энергетики, а в 2016 году участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской ОГА.

Напомним, еще в июне Зеленский уволил 15 губернаторов, среди которых были и глав Киевской ОГА Александр Терещук. Его обязанности временно исполнял Вячеслав Кучер. Отметим, что пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил главу Киевской ОГА и назначил Терещука осенью 2018 года.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 9 июля, Зеленский уволил почти полсотни глав РГА. Он убрал с должностей 46 глав районных администраций в 12 областях Украины. Больше всего чиновников лишилось работы в Кировоградской области. В Киеве же вчера были уволены главы Святошинской, Соломенской и Голосеевской РГА.

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Тег указ, Зеленский, назначение, киевская область, Киевская ОГА, Бно-Айриян

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Источник:

УНИАН

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