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Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

5 июня, 15:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

До сегодняшнего дня Службу внешней разведки возглавлял Валерий Евдокимов

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, который в 2016-2019 годах был заместителем главы Администрации президента.

Так, указом №211 от 5 июня президент уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки. Следующим указом №212 президент назначил на этот пост Валерия Кондратюка.

Валерий Кондратюк имеет звание генерал-лейтенанта.

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В 1999 – 2002 годах он работал в Посольстве Украины в США.

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С марта 2014 по июль 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

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До октября 2016 года работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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16 октября 2016 года был назначен на должность заместителя главы Администрации президента. Отвечал за направление спецслужб. В апреле 2019 года подал в отставку.

Напомним, в июле прошлого года Зеленский назначил замглавы внешней разведки Екатерину Слядневу. Она стала первой женщиной, которая получила такую высокую должность во всех разведорганах Украины.

О том, как Зеленский представлял нового главу Минобороны, смотрите в сюжете:

Видео: president.gov.ua

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кондратюк Владимир Зеленский служба внешней разведки

Источник: Сегодня

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