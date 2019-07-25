"Первая женщина на такой должности": Зеленский назначил замглавы внешней разведки
Экс-чиновница прокуратуры попала на высокую должность, чего ранее не было ни в одном разведоргане Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении еще одного заместителя главы Службы внешней разведки, сообщает Офис главы государства.
"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе № 553/2019.
Отметим, что Сляднева не имела ранее отношения к СВР, а до середины февраля 2018 года работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве. Кроме того, она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права.
Сайту "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе СВР, что "это первая женщина на такой должности не только в СВР, но и во всех разведорганах Украины".
Как сообщали новости "Сегодня", в июне Владимир Зеленский назначил главой СВР Владислава Бухарева. С декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции. Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией. Позже в этом же году Бухарев прошел в Раду по одномандатному округу от партии "Батькивщина".
Недавно в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Первая женщина на такой должности": Зеленский назначил замглавы внешней разведки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генерального прокурора
Президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор
Зеленский назначил нового члена Нацсовета по телерадиовещанию
Ранее глава государства уже проводил кадровые перестановки в Нацсовете