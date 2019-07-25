"Первая женщина на такой должности": Зеленский назначил замглавы внешней разведки

Экс-чиновница прокуратуры попала на высокую должность, чего ранее не было ни в одном разведоргане Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении еще одного заместителя главы Службы внешней разведки, сообщает Офис главы государства.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе № 553/2019.

Отметим, что Сляднева не имела ранее отношения к СВР, а до середины февраля 2018 года работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве. Кроме того, она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права.

Сайту "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе СВР, что "это первая женщина на такой должности не только в СВР, но и во всех разведорганах Украины".

Как сообщали новости "Сегодня", в июне Владимир Зеленский назначил главой СВР Владислава Бухарева. С декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции. Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией. Позже в этом же году Бухарев прошел в Раду по одномандатному округу от партии "Батькивщина".

Недавно в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.

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