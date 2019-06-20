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Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса

20 июня, 15:57

Новая власть не намерена тянуть с восстановлением территорий, пострадавших от российской агрессии

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса - пострадавших от российской агрессии территорий Донецкой и Луганской областей – необходимо 300 миллиардов гривен. Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Глава государства отметил, что его команда не намерена ждать окончания войны и уже сейчас собираются начать решать проблему, но на подконтрольных Киеву территориях.

"По оценкам украинских экспертов для восстановления Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая Европейский инвестбанк дал Украине кредит на восстановление инфраструктуры Донбасса. Средства выделены в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях и обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Также ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как нужно восстанавливать Донбасс:

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Тег бизнес, Донбасс, Зеленский, восстановление Донбасса

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Источник:

Интерфакс-Украина

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