Зеленский назвал условия, необходимые для деоккупации Крыма

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Для возвращения аннексированного россиянами Крыма необходима помощь международных партнеров, работа дипломатии и мощная армия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения выставки "Оружие и безопасность", сообщают "Крым.Реалии".

Отвечая на вопрос, существует ли "формула Штайнмайера" для Крыма, глава государства отметил, что сейчас такой формулы нет.

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"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что тут Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров, должна быть у нас еще более мощная армия", – подчеркнул он.

Напомним, что "формулой Штайнмайера" называют последовательность шагов для прекращения боевых действий на Донбассе. Ее предложил бывший министр иностранных дел Германии и в тот момент глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно его предложениям, Донбасс получит "особый статус" – закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО временно вступит в силу в день проведения выборов на оккупированных территориях, а после того, как ОБСЕ засвидетельствует законность этих выборов, закон вступит в силу на постоянной основе.

Напомним, что 10 октября президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон, во время которого ответит на вопросы журналистов.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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