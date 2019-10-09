Зеленский устраивает пресс-марафон

Глава государства будет общаться с журналистами на территории Kyiv Food Market

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проведет 10 октября пресс-марафон, во время которого ответит на вопросы журналистов, сообщает Офис главы государства.

Стоит отметить, что встреча с журналистами пройдет не на Банковой, а по адресу ул. Московская, 8 на территории Kyiv Food Market в 10:00.

Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

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Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках международной выставки "оружие и безопасность" Зеленскому показали ракетный комплекс "Нептун". В КБ "Луч" рассказали президенту, когда закончатся испытания и военные закупят первый дивизион.

Также на днях у Зеленского предупреждали о появлении фейковых аккаунтов президента в соцсетях. На Банковой заявили, что мошенники коммуницируют от имени президента или Офиса главы государства.

Напомним, недавно Зеленский с президентом Беларуси Александром Лукашенко встречались в Житомире на Форуме регионов. Смотрите видео их выступлений:

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