Зеленский о результатах выборов в СБ ООН: Держал кулаки за Канаду

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

Все страны, которые принимали участие в выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2021-2022 годы, в частности Канада, являются партнерами Украины, независимо от результатов голосования.

Реклама

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что голосование при избрании членов Совбеза ООН было тайным.

"Это структура тайного голосования, и хочу вам сказать, что все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совете Безопасности ООН", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

Реклама

"Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет Безопасности ООН. И я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно, и мы верим в успех Канады", – отметил Владимир Зеленский.

В тренде Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Президент выразил надежду, что в следующий раз Канада будет в этой ситуации победителем.

Зеленский подчеркнул, что все, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что Канада всегда на масштабных геополитических площадках поддерживает Украину, а Украина всегда будет поддерживать Канаду.

Напомним, в среду, 17 июня, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые за почти четыре месяца карантина состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также председателя следующей сессии Генассамблеи.

Также напомним, что годом ранее в Совбезе ООН ломали копья из-за украинского закона о языках:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама