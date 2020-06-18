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"Без рукопожатий и объятий": в ООН прошли выборы

18 июня, 05:14

Елена Вус Елена Вус

По словам украинского дипломата, выборы проходили по особой процедуре

В среду, 17 июня, в штаб-квартире ООН, где ранее решили и дальше работать удаленно, в Нью-Йорке впервые за почти четыре месяца карантина состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН, а также председателя следующей сессии Генассамблеи.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Впервые за последние почти четыре месяца штаб-квартира ООН открыла свои двери для проведения тайного голосования на выборах сразу по трем направлениям: пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2021-2022 гг., новых членов Экономического и Социального Совета на 2021-2023 гг., а также главы 75-й сессии Генеральной Ассамблеи", - написал он на своей страничке в Facebook.

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По словам украинского дипломата, выборы проходили по особой процедуре. Из-за соблюдения правил социального дистанцирования в Нью-Йорке, в зале может находиться только один делегат от каждой миссии – без рукопожатий и объятий.

"Принципиально важно, что, несмотря на пандемию, Генассамблея ООН сохраняет институт тайного голосования в рамках избирательного процесса как один из основных элементов ее демократического характера работы", - подчеркнул Николенко.

Так, председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи по результатам голосования избрали турецкого политического деятеля Волкана Бозкыра.

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"В Совет Безопасности избрали Индию, Ирландию, Норвегию и Мексику. Кения и Джибути будут соревноваться за последнее, пятое, место во втором туре завтра", – отметил украинский дипломат.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией в качестве новых членов Совета безопасности ООН, избранных на 2021-2022 годы.

"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", – написал он в Twitter.

Ранее лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк призвал руководство Украины отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду.

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Источник: Сегодня

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