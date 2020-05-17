Зеленский о жертвах политических репрессий: "Шокируют масштабы преступлений"

В Украине вспоминают жертв политических репрессий. По этому случаю президент Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", сообщает Офис главы государства.
Он вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком возложил цветы к братской могиле, а также установил лампадку и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала. Также глава государства возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.
"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – сказал Зеленский.
По его словам, нынешнее и следующие поколения не должны допустить подобного.
"В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом", – подчеркнул президент.
Напомним, 17 мая в Украине День памяти жертв политических репрессий. Сегодня украинцы вспоминают 83-ю годовщину Большого террора – масштабной кампании массовых репрессий граждан, развернутой в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.
Смотрите, как в прошлом году вспоминали жертв политических репрессий:
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