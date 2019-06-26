Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Глава государства уволил Джемилева с должности главы Нацсовета и назначил своего человека

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обновил состав созданного в 2014 году Национального совета по антикорупционной политике и назначил заместителя руководителя Офиса президента Украины Руслана Рябошапку председателем Нацсовета.

"На смену статьи 2 указа президента Украины от 26 сентября 2015 № 563 "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики" назначить Рябошапку Руслана Георгиевича – заместителя руководителя Офиса президента Украины – председателем Национального совета, освободив от исполнения этих обязанностей М. Джемилева", – говорится в указе №453.

Также Зеленский своим указом утвердил состав Нацсовета:

Рбошапка Руслан Георгиевич – председатель Национального совета;

Боровик Андрей Петрович – исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию);

Буроменский Михаил Всеволодович – глава делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) (по согласию);

Гончарук Алексей Валерьевич – заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Гундер Андрей – президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию);

Денисенко Лариса Владимировна – руководительница общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" в 1997 – 1999 годах, председатель наблюдательного совета общественного союза "Сеть правового развития" (по согласию);

Деревянко Анна Александровна – исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию);

Касько Виталий Викторович – адвокат, заместитель Генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах (по согласию);

Козленко Владимир Григорьевич – председатель общественной организации "Всеукраинская гражданская платформа "Новая страна", член Союза аудиторов Украины (по согласию);

Котляр Дмитрий Николаевич – независимый эксперт (по согласию);

Красносельская Анастасия Олеговна – член делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) (по согласию);

Купранец Игорь Михайлович – заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник Департамента защиты экономики;

Лавренюк Юрий Федорович – заместитель Министра инфраструктуры Украины;

Нефедов Максим Евгеньевич – первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины;

Паламарчук Татьяна Валерьевна – исполнительный директор общественного союза "Союз украинских предпринимателей" (по согласию);

Петришак Игорь Васильевич – советник председателя Счетной палаты (по согласию);

Сытник Артем – директор Национального антикоррупционного бюро Украины;

Слобожан Александр Владимирович – исполнительный директор Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" (по согласию);

Танасевич Елена Витальевна – председатель Высшего антикоррупционного суда (по согласию);

Ткачук Илья – партнер международной юридической фирмы INTEGRITES (по согласию);

Труба Роман Михайлович – директор Государственного бюро расследований;

Хавронюк Николай Иванович – директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ (по согласию);

Холодницкий Назар Иванович – заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию);

Чумак Виктор Васильевич – заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (по согласию);

Шабунин Виталий Викторович – председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (по согласию);

Шемета Альгирдас – бизнес-омбудсмен (по согласию);

Янченко Галина Игоревна – председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" (по согласию).

Также президент определил, что в работе Национального совета могут принимать участие такие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн – ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине (по согласию); Закалка Виллис – член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию); Назар Гром – специалист по законодательному процессу и антикоррупционной политике ПРООН в Украине (по согласию); Андрей Кухарук – эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию); Эка Ткешелашвили – председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) (по согласию); Лоуренс Хелд – руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI) (по согласию); Стефани Холмс – начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине (по согласию).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее партия "Слуга народа" представила план по борьбе с коррупцией. Президентская политическая сила предлагает, чтобы украинцам платили за выявление коррупции, а госуслуги переведут в онлайн.

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