Партия "Слуга народа" представила план по борьбе с коррупцией

Украинцам будут платить за выявление коррупции, а госуслуги переведут в онлайн, но это еще не все

Фото: Facebook

Партия "Слуга народа" после обнародования списка кандидатов на выборы в Верховную Раду представила план по борьбе с коррупцией в Украине. Упор будет делаться на систему электронного управления, чтобы свести к минимуму коррупционную составляющую. Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.

В партии отметили, что во всей программе на следующие несколько лет одним из приоритетов является искоренение коррупции. Президентская партия намерена сделать так, чтобы невозможно было подделывать документы в электронной базе, невозможность транзакций задним числом. И все это благодаря переводу госуслуг в режим онлайн.

План по борьбе с коррупцией включает следующие шаги:

создание полноценной национальной системы электронного управления;

радикальное очищение и перезагрузка прокуратуры;

независимость антикоррупционных органов;

перевод максимально возможного количества государственных услуг в онлайн;

усиление ответственности за коррупционные преступления – обязательная конфискация имущества коррупционеров;

создание системы защиты свидетелей и системы денежного вознаграждения для граждан за выявление коррупции;

любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;

будет принято современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников.

Также новости "Сегодня" недавно сообщали об обнародовании президентской политической силой предвыборной программы. Планируется помочь бизнесу, в экономику хотят внедрить инновации, на оборону выделить 5% ВВП и легализовать оружие в стране. Читайте подробней, с чем партия "Слуга народа" идет на выборы.

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