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Партия "Слуга народа" представила план по борьбе с коррупцией

19 июня, 11:40

Украинцам будут платить за выявление коррупции, а госуслуги переведут в онлайн, но это еще не все

Фото: Facebook

Партия "Слуга народа" после обнародования списка кандидатов на выборы в Верховную Раду представила план по борьбе с коррупцией в Украине. Упор будет делаться на систему электронного управления, чтобы свести к минимуму коррупционную составляющую. Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.

В партии отметили, что во всей программе на следующие несколько лет одним из приоритетов является искоренение коррупции. Президентская партия намерена сделать так, чтобы невозможно было подделывать документы в электронной базе, невозможность транзакций задним числом. И все это благодаря переводу госуслуг в режим онлайн.

План по борьбе с коррупцией включает следующие шаги:

  • создание полноценной национальной системы электронного управления;
  • радикальное очищение и перезагрузка прокуратуры;
  • независимость антикоррупционных органов;
  • перевод максимально возможного количества государственных услуг в онлайн;
  • усиление ответственности за коррупционные преступления – обязательная конфискация имущества коррупционеров;
  • создание системы защиты свидетелей и системы денежного вознаграждения для граждан за выявление коррупции;
  • любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
  • будет принято современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников.

Также новости "Сегодня" недавно сообщали об обнародовании президентской политической силой предвыборной программы. Планируется помочь бизнесу, в экономику хотят внедрить инновации, на оборону выделить 5% ВВП и легализовать оружие в стране. Читайте подробней, с чем партия "Слуга народа" идет на выборы.


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Тег коррупция, план, борьба с коррупцией, слуга народа

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