Партия "Слуга народа" представила план по борьбе с коррупцией
Украинцам будут платить за выявление коррупции, а госуслуги переведут в онлайн, но это еще не все
Партия "Слуга народа" после обнародования списка кандидатов на выборы в Верховную Раду представила план по борьбе с коррупцией в Украине. Упор будет делаться на систему электронного управления, чтобы свести к минимуму коррупционную составляющую. Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.
В партии отметили, что во всей программе на следующие несколько лет одним из приоритетов является искоренение коррупции. Президентская партия намерена сделать так, чтобы невозможно было подделывать документы в электронной базе, невозможность транзакций задним числом. И все это благодаря переводу госуслуг в режим онлайн.
План по борьбе с коррупцией включает следующие шаги:
- создание полноценной национальной системы электронного управления;
- радикальное очищение и перезагрузка прокуратуры;
- независимость антикоррупционных органов;
- перевод максимально возможного количества государственных услуг в онлайн;
- усиление ответственности за коррупционные преступления – обязательная конфискация имущества коррупционеров;
- создание системы защиты свидетелей и системы денежного вознаграждения для граждан за выявление коррупции;
- любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
- будет принято современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников.
Также новости "Сегодня" недавно сообщали об обнародовании президентской политической силой предвыборной программы. Планируется помочь бизнесу, в экономику хотят внедрить инновации, на оборону выделить 5% ВВП и легализовать оружие в стране. Читайте подробней, с чем партия "Слуга народа" идет на выборы.
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