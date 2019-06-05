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Зеленский объяснил свое решение распустить Раду

5 июня, 17:25

Глава государства в Брюсселе рассказал европейцам о своих планах в Украине

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский решил распустить Верховную Раду ради перезагрузки политической системы в Украине, которая, по его словам, пропитана коррупцией. Об этом он сказал на совместной с президентом Евросовета Дональдом Туском пресс--конференции в Брюсселе.

"Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мной досрочные выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, системы, которая пропитана коррупцией", – сказал он.

В то же время Зеленский заявил, что одним из важнейших приоритетов на посту президента будет активизация борьбы с коррупцией. Для этого он хочет сделать более эффективной работу антикоррупционных органов, а также изменить положение дел с судами в стране. Не забыл и про войну.

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"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки за независимость и территориальную целостность Украины", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что не все гладко оказалось с роспуском парламента. Ранее 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

В свою очередь Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным.


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Тег Рада, брюссель, роспуск, Зеленский

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Источник:

УНИАН

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