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Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

17 сентября, 14:16

Глава государства был недоволен своими людьми во время недавней рабочей поездки

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двумя заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Глава государства подписал соответствующий указ.

Отмечается, что Зеленский был недоволен ими во время недавней рабочей поездки.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу – первому заместителю руководителя Офиса президента Украины и Тимошенко Кириллу Владленовичу – заместителю руководителя Офиса президента", – говорится в указе.

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Отметим, что не уточняется, как именно провинились помощники Богдана.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября Владимир Зеленский в Днепре представил нового руководителя области. Вопрос назначения Александра Бондаренко в Кабинете министров рассмотрели 13 сентября, а представил руководителя области сам президент во время визита на восток Украины.

Ранее мы писали о том, как прошел первый визит Владимира Зеленского в Днепр в качестве главы государства. Так, после прибытия в город, Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта.

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Тимошенко указ Зеленский выговор Трофимов

Источник: Сегодня

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