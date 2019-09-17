Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двумя заместителям главы Офиса президента Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что Зеленский был недоволен ими во время недавней рабочей поездки.
"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу – первому заместителю руководителя Офиса президента Украины и Тимошенко Кириллу Владленовичу – заместителю руководителя Офиса президента", – говорится в указе.
Отметим, что не уточняется, как именно провинились помощники Богдана.
Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября Владимир Зеленский в Днепре представил нового руководителя области. Вопрос назначения Александра Бондаренко в Кабинете министров рассмотрели 13 сентября, а представил руководителя области сам президент во время визита на восток Украины.
Ранее мы писали о том, как прошел первый визит Владимира Зеленского в Днепр в качестве главы государства. Так, после прибытия в город, Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта.
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