Зеленский в Днепре представил нового руководителя области

Александр Бондаренко родился в Харькове и в последнее время занимался бизнесом

Владимир Зеленский представил Александра Бондаренко журналистам / Фото: М. Журавель, Сегодня

Днепропетровская область получила нового губернатора — им стал Александр Бондаренко, которого представил президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Днепр.

Вопрос назначения нового губернатора в Кабинете министров рассмотрели 13 сентября, а представит руководителя области сам президент Владимир Зеленский 14 сентября, во время визита в Днепр.

Александр Бондаренко родом из Харькова. В 2014 году в родном городе закончил юридическую академию имени Ярослава Мудрого, а потом проходил практику в Пенсионном фонде и прокуратуре. В последнее время проживал в Киеве

Любопытно, что в 2014 году, как свидетельствует его объявление на одном из сайтов по поиску работы, он хотел устроиться помощником юриста и указал размер желаемой зарплаты указал в 2500 гривен.

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9 сентября 2019 года Александр Бондаренко подал декларацию, в которой, среди прочего, указал о наличии у него двух квартир: в Харькове, площадью в 126,9 квадратных метров и в столице, площадью в 89,8 "квадратов". Владеет автомобилем Mazda 6.

Не так давно он также руководил несколькими фирмами. Среди них: "Лок Сток" – занимается торговлей химической продукцией, "Сталi Бiзнес Системи" – занимается консультациями в сфере компьютерных технологий и торговой компанией "Бi енд Бi Фудз".

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Напомним, что ранее обязанности губернатора области выполнял Дмитрий Батура.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. По условиям спора переправу должны закончить до 14 сентября. В случае, если городской голова успеет сдать в срок мост, открывать его приедет глава государства, если же нет — Филатову придется написать заявление об увольнении. Отметим, что Центральный мост был закончен и сдан в эксплуатацию еще 7 сентября.

Также мы сообщали, что в связи с ремонтом Центрального моста движение транспорта по мосту было перекрыто с 17 июля.

Ранее мы писали о том, как прошел первый визит Владимира Зеленского в Днепр в качестве главы государства. Так, после прибытия в город, Зеленский в первую очередь обсудил с мэром и чиновниками областной администрации перспективы реконструкции аэропорта.

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