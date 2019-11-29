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Зеленский одобрил новые воинские звания в армии по стандартам НАТО

29 ноября, 13:55

В Вооруженных силах Украины больше не будет легендарных прапорщиков

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о введении новых званий в армии согласно стандартам НАТО.

Так, в карточке законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" указано, что глава государства подписал документ.

Так, законом усовершенствовано законодательство Украины введением новых воинских званий сержантского и старшинского состава в Вооруженных силах Украины, соответствующие стандартам НАТО. Также повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению.

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Главное новшество – отказ от звания прапорщик. Ранее в армии были следующие звания: рядовой; старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Теперь появились рекрут солдат, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

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Отметим, что в Украине упраздняют звания прапорщиков и мичманов и вводят линейку сержантско-старшинских званий по западному образцу. Это нужно для приведения воинских званий ВСУ к стандартам НАТО, а также для формирования профессионального сержантского корпуса. Сайт "Сегодня" ранее писал обо всех "за" и "против" введения новой системы званий ВСУ.

А тем временем Владимир Зеленский 28 ноября провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подробней в сюжете:

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армия закон Владимир Зеленский прапорщик сержанты звания

Источник: Сегодня

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