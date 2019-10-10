Зеленский ожидает, что встреча в "нормандском формате" состоится в ноябре

Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе, - сказал Зеленский

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе. Также он ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года.

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения саммита – Ред) будет в этом году, думаю, что в ноябре", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Вадим Пристайко уже заявлял, что Россия хочет отменить встречу "Нормандской четверки". По его словам, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить ее. Киев выполнил два условия Москвы, однако теперь появилось еще одно.

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Отметим, что на сегодняшний день все еще нет даты встречи "Нормандской четверки". Стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Кроме того, у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг "формулы Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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