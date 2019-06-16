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Зеленский переедет с Банковой, а из старого здания АП можно сделать музей – Богдан

16 июня, 19:36

В Администрации президента рассматривают варианты перезда и дальнейшей судьбы здания на Банковой

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Сегодня Администрация президента Укарины идет по пути реформ. На данный момент АП имеет среди украинцев символ и статус доминанты, которая влияет на политику в Украине. Но мы должны изменить это. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале Украина.

"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находится ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", – отметил Богдан.

На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.

Напомним, о том, что команда Зеленского искала новый офис для Администрации президента, стало известно еще в мае. Тогда рассматривались несколько вариантов. 

Но специалисты по безопасности отмечали, что изменить местонахождение первого лица страны и аппарата не так просто.

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Тег Богдан

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