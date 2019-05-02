Перенос Администрации президента: у Зеленского раскрыли детали
Один из близких соратников Зеленского назвал нынешний офис АП некомфортным
Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая намерена провести аудит полномочий главы государства, продолжает поиск нового помещения для Администрации президента. Об этом в интервью "theБабель" сказал бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.
"Сейчас все ищут. Нам, правда, сказали, что и (третий президент Виктор) Ющенко хотел переехать, и Порошенко", – сказал он.
На вопрос, будут ли "реалити-шоу" из Администрации президента с трансляцией 24/7, он ответил: "Это мечта. Вова – это же вообще такая ракета, которую нужно держать, иначе полетит в космос. Он сейчас говорит: "Я хочу, чтобы везде камеры были, чтобы в любой момент все зашли и посмотрели. Я не хочу сидеть на (улице) Банковой, я хочу сидеть в нормальном европейском прозрачном офисе".
На вопрос, состоится ли переезд в случае, если им скажут, что он будет стоить "пять миллионов долларов из госбюджета", Шефир рассказал: "За деньги государства – точно нет. Мы же изобретательны, но нас все останавливают. Мы говорим, что найдем инвестора, который сделает. Нам говорят, что это коррупция. Все воспринимается плохо, нас приземляют. Но, конечно, какой-то нормальный офис очень хотелось бы. Потому что я был в АП на той декабрьской встрече Владимира с Порошенко, и там очень некомфортно".
Напомним, после объявления результатов президентских выборов, в Центральной избирательной комиссии рассказали, как теперь называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку".
В свою очередь у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях в связи с будущей инаугурацией. Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского.
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