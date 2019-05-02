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Перенос Администрации президента: у Зеленского раскрыли детали

2 мая, 19:11

Один из близких соратников Зеленского назвал нынешний офис АП некомфортным

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая намерена провести аудит полномочий главы государства, продолжает поиск нового помещения для Администрации президента. Об этом в интервью "theБабель" сказал бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

"Сейчас все ищут. Нам, правда, сказали, что и (третий президент Виктор) Ющенко хотел переехать, и Порошенко", – сказал он.

На вопрос, будут ли "реалити-шоу" из Администрации президента с трансляцией 24/7, он ответил: "Это мечта. Вова – это же вообще такая ракета, которую нужно держать, иначе полетит в космос. Он сейчас говорит: "Я хочу, чтобы везде камеры были, чтобы в любой момент все зашли и посмотрели. Я не хочу сидеть на (улице) Банковой, я хочу сидеть в нормальном европейском прозрачном офисе".

На вопрос, состоится ли переезд в случае, если им скажут, что он будет стоить "пять миллионов долларов из госбюджета", Шефир рассказал: "За деньги государства – точно нет. Мы же изобретательны, но нас все останавливают. Мы говорим, что найдем инвестора, который сделает. Нам говорят, что это коррупция. Все воспринимается плохо, нас приземляют. Но, конечно, какой-то нормальный офис очень хотелось бы. Потому что я был в АП на той декабрьской встрече Владимира с Порошенко, и там очень некомфортно".

Напомним, после объявления результатов президентских выборов, в Центральной избирательной комиссии рассказали, как теперь называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку".


В свою очередь у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях в связи с будущей инаугурацией. Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского.

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Тег президент, Зеленский, администрация президента

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