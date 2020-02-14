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Зеленский почтил память погибших воинов-афганцев: фото

14 февраля, 10:33

За время войны Советского Союза против Афганистана погибли более трех тысяч украинцев

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время боевых действий в Афганистане (1979-1989 гг.), сообщает Офис главы государства.

Так, накануне Дня чествования участников боевых действий на территории других государств глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

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Вместе с воинами почетного караула Владимир Зеленский возложил цветы к скульптуре мемориала. Участники церемонии почтили память павших граждан Украины минутой молчания.

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Напомним, в феврале 2018 года бывший премьер-министр Владимир Гройсман встречался с афганцами и пообещали им социальную защиту.

Однако уже в июне того же года в Киеве ветераны Афганистана перекрыли центральную улицу с требованиями по соцгарантиям.

Полномасштабная вооруженная агрессия Советского Союза против суверенного Афганистана под предлогом борьбы с моджахедами началась в декабре 1979 года. По официальным советским данным конфликт продолжался до вывода основной массы советских войск 15 февраля 1989 года. В результате этой войны погибли (по международным данным, принятыми также и в СССР) около 1,5 млн, или 10% из числа тогдашнего населения страны. Советские потери, по официальным данным СССР, составляли около 15 тыс. военнослужащих. Через афганскую войну прошли около 160 тысяч украинцев, погибли более трех тысяч военных, 12 тысяч получили увечья.

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афганцы Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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