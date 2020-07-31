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Зеленский поддержал изменения в закон об образовании

31 июля, 13:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Закон поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть

Президент Владимир Зеленский поддержал изменения в закон о среднем образовании, которые расширяют возможности трансформации образовательной сети. Об этом сообщает Офис президента.

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Глава государства подписал соответствующий закон № 764-IX.

"Указанные изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ. Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом, создается основа для постепенного реформирования таких институтов с учетом интересов всех участников образовательного процесса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №0901 о полном общем среднем образовании.

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Законопроект предусматривает, что с 2020 года санаторные школы (санаторные школы-интернаты) прекращают набор учеников в 1-9 классы. Учредители санаторных школ в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона должны изменить тип таких учебных заведений в лицеи с обязательным сохранением в их составе пансионов. С 1 сентября 2024 такие лицеи обеспечивают получение исключительно профильного среднего образования.

Также законопроект обязывает органы местного самоуправления и местные государственные администрации до 1 сентября 2020 года обеспечить создание районных, городских центров профессионального развития педагогических работников путем реорганизации научно-методических учреждений (центров, кабинетов), кроме заведений последипломного образования, организовать и обеспечить отбор работников указанных центров на конкурсной основе.

Отметим, учебный год в Украине может не начаться 1 сентября.

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образование закон Владимир Зеленский закон об образовании

Источник: Сегодня

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