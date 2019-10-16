Поможет Раде пробить "тромб": Зеленский подписал изменения в регламенте

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 116 регламента Верховной Рады относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению" № 163-IX, который парламент принял 3 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба украинского государства.

Закон излагает часть первую статьи 116 регламента Верховной Рады в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки в законопроект можно вносить только в текст (разделы, главы, статьи, их части, пункты, подпункты, абзацы, предложения), который парламент принял за основу.

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В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки по поводу исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, не являвшихся предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводы главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

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Изменения в регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса, говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что в "Слуге народа" хотели изменить закон о регламенте Верховной Рады . По словам первого вице-спикера Руслана Стефанчука, действующий регламент "это процедурный джем – вы туда попадаете, и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов".

Также напомним, что 15 октября Владимир Зеленский подписал закон о праве НАБУ и ГБР на "прослушку" , проголосованный Радой 4 октября.

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