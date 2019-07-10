Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе

Хомчаку поручено максимально усилить активность подразделений ВСУ

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел автомобиля Вооруженных сил в Донецкой области попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее информации, во время обстрела автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко "стоял неподалеку" и не пострадал. Сам инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово".

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменна", – отмечает Зеленский.

Он поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Ранее сообщалось, что на Донбассе пророссийские боевики огнем из противотанкового ракетного комплекса поразили грузовик украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

Кроме того, в течение среды, 10 июля, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный Объединенных сил погиб, трое получили ранения, еще двое – боевые травмы. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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