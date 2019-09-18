Зеленский посетит Японию: названа дата

У главы государства «наполеоновские планы» - планируются поездки и в другие далекие страны

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский посетит Японию 22 октября. Заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква отметил заинтересованность Украины в азиатском регионе. Об этом он сказал во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с ЕС.

По его словам, украинский лидер приедет в страну восходящего солнца на интронизацию императора, однако во время визита встретится и с японским руководством и лидерами других стран, которые там тоже будут в качестве гостей.

"Мы будем планировать визиты президента в страны тех регионов, которые для нас важны с точки зрения экономики. Например, азиатский регион. Должна быть активная деятельность на этом направлении. Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию", – сказал Жовква.

Кроме того, он раскрыл планы президента на следующий год по открытию азиатского направления.

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"Будем планировать в 2020 году визиты президента или можем назвать это турне в страны Латинской Америки, Бразилию", – отметил представитель ОП.

Жовква подчеркнул необходимость активизации экономического и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона.

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"Возможно, уже в конце года будет определенное важное событие и в этом направлении", – добавил он.

Отметим, что японский вояж Зеленского может стать первым визитом украинского президента в эту страну за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом.

Как сообщали новости "Сегодня", после победы на президентских выборах Зеленского Синдзо Абэ позвонил ему и поздравил. В своем обращении глава японского правительства выразил надежду, что под руководством нового главы государства Украина продолжит путь реформ и обеспечит единство народа, что, в свою очередь, быстро принесет стабильность и процветание всей стране. Абэ также выразил личную готовность активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и желание тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.

Последняя встреча Зеленского с иностранным президентом состоялась на днях – он встречался с словацким лидером Зузаной Чапутовой. Подробней с сюжете:

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