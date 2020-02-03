Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУ

/ Фото: Reuters

В Украине запретят движения так называемых "гюленистов" – сторонников сбежавшего в США турецкого оппозиционера Фетхуллы Гюлена.

Как сообщает "РБК-Украина", соответствующее распоряжение Службе безопасности Украины после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 февраля дал его украинский коллега Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что речь идет о школах FETO.

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"По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии… Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", – сказал Зеленский.

Напомним, что Эрдоган возлагает на Гюлена ответственность за попытку государственного переворота группой турецких солдат и офицеров 15 июля 2016 года. В результате погибли 250 человек, не считая путчистов, и более 2 тысяч получили ранения, а 74 военным дали пожизненные сроки.

Как уже сообщалось, 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину с официальным визитом. Вместе с ним в состав делегации вошли ряд членов правительства: министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан и министр юстиции Абдулхамит Гюль.

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