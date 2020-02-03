Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото

3 февраля, 17:59

В Киеве состоялось VIII заседание Стратегического совета высокого уровня Украина – Турция

В понедельник, 3 февраля, в Мариинском дворце президент Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом . Главы государств приветствовали друг друга как давние приятели – пожимали руки, улыбались и осматривали почетный караул.

Глава украинского государства вышел встретить гостя в пальто нараспашку, словно показывая, что в Киеве стоит не по-зимнему теплая погода.

Реклама

Затем под председательством Зеленского и Эрдогана состоялось Восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня Украина – Турция.

Президенты обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, в частности увеличение объемов торговли и подписание Соглашения о ЗСТ, а также взаимодействие в энергетической сфере, реформы в Украине и инвестиции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В тренде
Зеленский внес в Раду два новых законопроекта
Фото: facebook.comsluga95

"Мы обо всем говорили: и о дорогах, и о жилищном фонде, и о предприятиях. Мы должны подробнее рассмотреть транспортную инфраструктуру", – заявил Зеленский, комментируя привлечение турецких инвестиций в украинскую экономику.

Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции – увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 4 млрд.

Напомним, Эрдоган порадовал украинцев приветствием "Слава Украине!".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Турция переговоры Владимир Зеленский визит в Киев Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
"Пусть мозги продаст": пенсионерка ответила депутату на предложение продать собакуПолитика
Зеленский внес в Раду два новых законопроекта
Зеленский внес в Раду два новых законопроектаПолитика
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстиции
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстицииУкраина
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика
У Зеленского хотят провести выборы на Донбассе в конце октября
У Зеленского хотят провести выборы на Донбассе в конце октябряПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...