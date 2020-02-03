Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото

В понедельник, 3 февраля, в Мариинском дворце президент Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом . Главы государств приветствовали друг друга как давние приятели – пожимали руки, улыбались и осматривали почетный караул.

Глава украинского государства вышел встретить гостя в пальто нараспашку, словно показывая, что в Киеве стоит не по-зимнему теплая погода.

Реклама

Затем под председательством Зеленского и Эрдогана состоялось Восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня Украина – Турция.

Президенты обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, в частности увеличение объемов торговли и подписание Соглашения о ЗСТ, а также взаимодействие в энергетической сфере, реформы в Украине и инвестиции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В тренде Зеленский внес в Раду два новых законопроекта

"Мы обо всем говорили: и о дорогах, и о жилищном фонде, и о предприятиях. Мы должны подробнее рассмотреть транспортную инфраструктуру", – заявил Зеленский, комментируя привлечение турецких инвестиций в украинскую экономику.

Ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с Эрдоганом рассказал об амбициозной цели Украины и Турции – увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 4 млрд.

Напомним, Эрдоган порадовал украинцев приветствием "Слава Украине!".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама