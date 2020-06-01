Зеленский повысил статус Нацсовета по антикоррупционной политике и обновил состав

Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по антикоррупционной политике. Соответствующий указ №207/2020 от 1 июня, обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно указа, отныне главой Нацсовета является президент, ранее эту должность занимал профильный заместитель Офиса президента. Таким образом глава государства повысил статус этого консультативно-совещательного органа.

В состав Нацсовета вошли:

глава Офиса президента Андрей Ермак;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

глава СБУ Иван Баканов;

директор НАБУ Артем Сытник;

глава Спрециализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;

министр финансов Сергей Марченко;

прочие высокопоставленные чиновники, народные депутаты и представители бизнес-ассоциаций.

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Также в работе Нацсовета могут участвовать международные наблюдатели и консультанты.

Напомним, задача Национального совета – готовить президенту предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, меры, предпринимаемые для предотвращения и противодействия коррупции.

Как известно, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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