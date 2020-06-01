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Зеленский повысил статус Нацсовета по антикоррупционной политике и обновил состав

1 июня, 14:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Отныне главой Нацсовета является президент

Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по антикоррупционной политике. Соответствующий указ №207/2020 от 1 июня, обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно указа, отныне главой Нацсовета является президент, ранее эту должность занимал профильный заместитель Офиса президента. Таким образом глава государства повысил статус этого консультативно-совещательного органа.

В состав Нацсовета вошли:

  • глава Офиса президента Андрей Ермак;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • глава СБУ Иван Баканов;
  • директор НАБУ Артем Сытник;
  • глава Спрециализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • прочие высокопоставленные чиновники, народные депутаты и представители бизнес-ассоциаций.

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Также в работе Нацсовета могут участвовать международные наблюдатели и консультанты.

Напомним, задача Национального совета – готовить президенту предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, меры, предпринимаемые для предотвращения и противодействия коррупции.

Как известно, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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президент коррупция Владимир Зеленский Нацсовет

Источник: Сегодня

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