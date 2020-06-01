Зеленский повысил статус Нацсовета по антикоррупционной политике и обновил состав

Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по антикоррупционной политике. Соответствующий указ №207/2020 от 1 июня, обнародован на сайте Офиса президента.
Согласно указа, отныне главой Нацсовета является президент, ранее эту должность занимал профильный заместитель Офиса президента. Таким образом глава государства повысил статус этого консультативно-совещательного органа.
В состав Нацсовета вошли:
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- глава СБУ Иван Баканов;
- директор НАБУ Артем Сытник;
- глава Спрециализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- министр финансов Сергей Марченко;
- прочие высокопоставленные чиновники, народные депутаты и представители бизнес-ассоциаций.
Также в работе Нацсовета могут участвовать международные наблюдатели и консультанты.
Напомним, задача Национального совета – готовить президенту предложения относительно определения и совершенствования антикоррупционной стратегии, осуществлять системный анализ предотвращения и противодействия коррупции, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, меры, предпринимаемые для предотвращения и противодействия коррупции.
Как известно, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
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