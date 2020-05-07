Ответственный вызов: Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполкома реформ

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который глава государства подписал 7 мая, сообщает пресс-служба Банковой.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс в Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", – отметил Зеленский.

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Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документ вносит изменения в указы главы государства по единой государственной политике реформ в Украине, обеспечению деятельности Нацсовета реформ и Исполнительного комитета реформ и положении о Нацсовете реформ.

Как сообщали новости "Сегодня", последние пару недель ходили разговоры о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Он даже готовился выступить в парламенте, встречался с политическими силами и отдельными депутатами, но его назначения так и не случилось. Одной из причин называли отсутствие голосов в парламенте.

Смотрите также выступление Саакашвили в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

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