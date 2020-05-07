Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости политики

Ответственный вызов: Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполкома реформ

7 мая, 20:23

Игорь Тимофеев

Глава государства ожидает от чиновника важных изменений в жизни страны

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в указе № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который глава государства подписал 7 мая, сообщает пресс-служба Банковой.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс в Национальном совете реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", – отметил Зеленский.

Реклама

Этим же указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

В тренде
"Празднуйте дома": Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и майских

Документ вносит изменения в указы главы государства по единой государственной политике реформ в Украине, обеспечению деятельности Нацсовета реформ и Исполнительного комитета реформ и положении о Нацсовете реформ.

Как сообщали новости "Сегодня", последние пару недель ходили разговоры о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Он даже готовился выступить в парламенте, встречался с политическими силами и отдельными депутатами, но его назначения так и не случилось. Одной из причин называли отсутствие голосов в парламенте.

Смотрите также выступление Саакашвили в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

назначения Владимир Зеленский реформы Михеил Саакашвили

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит ЗеленскийПолитика
В
В "Слуге народа" назвали дату местных выборов в УкраинеПолитика
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причинуПолитика
"Необычная ситуация": Нефьодов объяснил, почему таможня недодала бюджету денегЭкономика
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для Киева
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для КиеваСША
Рада застраховала медиков от коронавируса: сколько будут выплачивать
Рада застраховала медиков от коронавируса: сколько будут выплачиватьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...