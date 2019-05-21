Зеленский предложил отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер на выборах в Раду

Президент провел консультации с лидерами фракций парламента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

По его словам, свое предложение Зеленский озвучил на консультациях с главами парламентских фракций и групп. По мнению президента, соответствующие изменения следует внести в избирательное законодательство.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%", – сообщил Хомутынник.

Сейчас проходной барьер составляет 5%. А мажоритарная избирательная система предусматривает, что избранной считается политсила, получившая на выборах большинство голосов избирателей. В отличие от нее, пропорциональная система предусматривает голосование за кандидатов по партийным спискам. Распределение мандатов между партиями осуществляется в соответствии с количеством голосов избирателей, поданных за каждый партийный список.

Хомутынник отметил, что также по инициативе фракций обсуждали уточнения норм об императивном мандате. Императивный мандат — это ограничение в действиях выборного должностного лица условиями, при нарушении которых он может быть отозван. К примеру, депутат может быть ограничен требованием безусловного исполнения наказов избирателей или запретом на выход из фракции, если он был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию

Напомним, на этих консультациях Зеленский и лидеры парламентских фракций договорились о дате выборов. При этом Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательства.

Как известно, после принятия присяги президента на церемонии инаугурации, 20 мая в сессионном зале Верховной Рады, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств. Владимир Зеленский, согласно Конституции, принял командование.

В своей речи Владимир Зеленский призвал Кабинет министров уйти в отставку, и заявил, что распускает Верховную Раду.

Отметим, согласно ст. 90 Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главой Верховной рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

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