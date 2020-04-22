Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера: подробности

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что получил предложение от президента Владимира Зеленского стать вице-премьер-министром Украины по реформам. Об этом он написал в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве… Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", – написал он.

Саакашвили заявил, что представит в Верховной Раде свои предложения по необходимым изменениям, как часть правительственной программы правительства Шмыгаля, с конкретными наработками, которые образовались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в Украине.

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"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей. Я также надеюсь использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять, в первую очередь, интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране", – добавил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее на какие только должности не сватали политика. На днях появились слухи, что он может возглавить ГБР. В свою очередь сам Саакашвили рассказал о премьерских амбициях. Он отмечал, что ему близки заявления Зеленского касаемо развития Украины.

Смотрите также интервью Саакашвили телеканалу "Украина 24":

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