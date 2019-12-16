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Саакашвили рассказал о премьерских амбициях

16 декабря, 00:45

Саакашвили заявил, что ему близки заявления Зеленского касаемо развития Украины

В последнее время фамилию Михеила Саакашвили часто вспоминают в контексте премьерства. Бывший президент Грузии и эксглава Одесской ОГА рассказал о возможной новой должности.

"Я слышал эти разговоры, но я хочу вам сказать: никогда и никаких должностей в Украине я не искал, хотя при прежних президентах предлагали", – отметил он.

Также Саакашвили заявил, что ему близки заявления Зеленского касаемо развития Украины.

"Президент Зеленский артикулирует очень амбициозную программу. Мне это очень близко. Зеленский говорит о том, что Украина должна начать очень быстро развиваться. Украина должна быть самой динамично развивающейся страной во всем мире. Министры, которые сейчас есть, должны понимать, что они не могут сейчас застрять в рутине", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал пять главных факторов для развития Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре Зеленский утвердил цели для устойчивого развития Украины до 2030 года. Глава государства поручил обеспечить национальные интересы в развитии экономики и рост уровня жизни.

Смотрите также выступление Зеленского на "нормандском саммите" в Париже:

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видео должность Владимир Зеленский развитие Украины премьер-министр Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

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