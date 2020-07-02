В Украине стало проще оформить пенсию: не забываем про КЭП

Украинские пенсионеры, которым с 1 июля провели перерасчет пенсий, смогут воспользоваться новой электронной услугой. Пенсионный фонд запустил систему автоматического назначения пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

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С начала работы сервиса заявления подали уже 813 будущих пенсионеров. Однако пока новый сервис доступен гражданам, которые имеют квалифицированную электронную подпись (КЭП).

"Отныне пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. Дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда не требуется. А для пользователей, которые еще не являются пенсионерами, сервис позволяет предоставить всю необходимую информацию для назначения пенсии заранее", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пользователю, который не является пенсионером, нужно авторизироваться на портале Фонда. После этого нужно заполнить анкету, добавить сканированные копии документов, подписать заявление КЭП и отправить его в орган Пенсионного фонда.

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При этом документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовую книжку, документы об обучении, военную службу и т.д.), можно подать заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам пользователь.

После обработки заявления пользователь получит сообщение об автоматическом назначении пенсии, дату и сумму выплат.

В тренде Накопительные пенсии в Украине будут регулировать по-новому

"Вскоре услуга будет доступна также пользователям, которые не имеют КЭП. Они смогут авторизоваться через BankID или Интегрированную систему электронной идентификации (id.gov.ua)", – сообщили в Пенсионном фонде.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине с 1 июля повышен прожиточный минимум, а следом за ним и пенсии с социальными выплатами. Прожиточный минимум в стране в этом году меняется дважды – в июле и в декабре.

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До этого прожиточный минимум в Украине составлял 2027 грн. А с 1 июля прожиточный минимум повышен до:

для трудоспособных лиц 2197 грн (был 2102 грн);

для лиц, утративших трудоспособность — 1712 грн (был 1638 грн).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который заменит бумажные трудовые книжки на электронные.

При этом в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

А о том, как во время карантина начисляют субсидии, ранее рассказали в Кабмине:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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