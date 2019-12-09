Зеленский прибыл в Елисейский дворец и встретится с Макроном (видео)

Для Зеленского и Макрона это первая встреча в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец для участия в саммите "Нормандской четверки". Сегодня он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и позже с российским лидером Владимиром Путиным.

В 16:00 должны начаться первые двухсторонние встречи – Макрон с Зеленским и Меркель с Путиным, а общие переговоры начнутся в 17:00 по киевскому времени. Читайте подробней расписание "нормандского саммита" в Париже.

Отметим, что и с Меркель, и с Макроном украинский лидер ранее уже встречался, а с Путиным общался только по телефону. Также для Зеленского и Макрона это первая встреча в "нормандском формате".

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Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять нормандских встреч – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет "протолкнуть" особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательного обмена пленными "всех на всех".

Отметим, что "вишенкой на торте" переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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