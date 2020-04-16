Зеленский прилетел в Ужгород к военным: онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ужгород, где посетит 128-ю горно-штурмовую бригаду. Об этом сообщает Офис главы государства.

В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область президент ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Также Владимир Зеленский будет наблюдать за проведением ротных тактических учений с ротными тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 апреля президент побывал на Донбассе в районе участка разведения сил №3 "Петровское". Там он на новых позициях ВСУ прошелся по окопам, пообщался с военными и заверил, что власть работает над разведением сил на других участках фронта. Зеленский поделился впечатлениями от поездки к украинским военным.

Также в рамках той же поездки Зеленский нагрянул с инспекцией в военный госпиталь Донбасса. Президент Украины проверил, как обстоит дело с обеспечением военных госпиталей, особенно на фоне распространения коронавируса, и насколько готовы медики ему противостоять.

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