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Зеленский нагрянул с инспекцией в военный госпиталь Донбасса: опубликовано видео

11 апреля, 12:28

Юрий Божко

Президент Украины проверил, как обстоит дело с обеспечением военгоспиталей

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 апреля, прибыл в Покровск Донецкой области для ознакомления с работой палаточного городка для больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя. Соответствующее видео опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Ознакомление президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя", – говорится в сообщении.

Никакой более детальной информации о целях и планах визита президента Владимира Зеленского не сообщается.

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Но ожидается, что президент сегодня ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

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Как сообщалось, по состоянию на пятницу, 10 апреля, число заболевших военнослужащих ВСУ выросло до 10 человек. СOVID-19 подтвердили у военного Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом "пневмония".

Напомним, ранее в субботу, 11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к Мемориальному комплексу "Бабий Яр". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере, а также к памятному знаку "Память на будущее" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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президент ВСУ госпиталь Владимир Зеленский коронавирус Покровск президент Украины

Источник: Сегодня

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