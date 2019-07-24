Зеленский принял верительные грамоты у послов от пяти государств
Президент пригласил в Украину президентов Кореи, Южно-Африканской Республики, Финляндии, Словении и Германии
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов от 5 государств. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Верительные грамоты Зеленскому предоставили послы Кореи, Южно-Африканской Республики, Финляндии, Словении и Германии.
Президент Украины обсудил с послом Кореи в Украине Квон Ки Чангом вопросы активизации политического диалога между Украиной и Южной Кореей, а также торгово-экономические и инвестиционные сотрудничества. Кроме того, Зеленский хочет договориться о безвизовом режиме для украинцев.
Владимир Зеленский считает, что между Украиной и Южно-Африканской Республикой необходимо наладить более тесное взаимодействие в рамках ее непостоянного членства в Совете безопасности ООН.
Во время разговора с послом Финляндии Пяйви Марит Лайне Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и за помощь в реформировании школьного образования.
К тому же он поблагодарил и Словению за помощь в реабилитации более 400 украинский детей, родители которых погибли на Донбассе. Во время разговора с послом Германии Анкой Фульдгузен Зеленский выразил слова благодарности за финансово-техническую помощь во время реформирования в Украине.
Всех президентов стран, от имени которых говорили послы, Зеленский пригласил в Украину.
Стоит отметить, что во время встречи послы обсудили с президентом Украины ситуацию на Донбассе и комплекс дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул важность международного давления на РФ.
Ранее президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине, обсудив с ними реформирование Украины.
Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский принял верительные грамоты у послов от пяти государств". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский поговорил с премьером Италии: что обсуждали
Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Новое начало и старые вызовы: иноСМИ о выборах Рады и курсе Зеленского
Западные обозреватели отмечают, что в стране радикально обновилась политическая элита
Есть колоссальное желание достичь мира: Безсмертный о разговоре с Зеленским по Донбассу
Представитель Украины на переговорах в Минске рассказал о разговоре с президентом
Зеленский встретился с послами "Большой семерки", НАТО и ЕС: подробности разговора
Глава государства отметил мощную и неизменную проукраинскую позицию иностранных дипломатов