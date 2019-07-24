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Зеленский принял верительные грамоты у послов от пяти государств

24 июля, 23:51

Президент пригласил в Украину президентов Кореи, Южно-Африканской Республики, Финляндии, Словении и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов от 5 государств. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Верительные грамоты Зеленскому предоставили послы Кореи, Южно-Африканской Республики, Финляндии, Словении и Германии. 

Президент Украины обсудил с послом Кореи в Украине Квон Ки Чангом вопросы активизации политического диалога между Украиной и Южной Кореей, а также торгово-экономические и инвестиционные сотрудничества. Кроме того, Зеленский хочет договориться о безвизовом режиме для украинцев.

Владимир Зеленский считает, что между Украиной и Южно-Африканской Республикой необходимо наладить более тесное взаимодействие в рамках ее непостоянного членства в Совете безопасности ООН. 

Во время разговора с послом Финляндии Пяйви Марит Лайне Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и за помощь в реформировании школьного образования. 

К тому же он поблагодарил и Словению за помощь в реабилитации более 400 украинский детей, родители которых погибли на Донбассе. Во время разговора с послом Германии Анкой Фульдгузен Зеленский выразил слова благодарности за финансово-техническую помощь во время реформирования в Украине. 

Всех президентов стран, от имени которых говорили послы, Зеленский пригласил в Украину. 

Стоит отметить, что во время встречи послы обсудили с президентом Украины ситуацию на Донбассе и комплекс дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул важность международного давления на РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине, обсудив с ними реформирование Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов.

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Тег послы, Зеленский, верительная грамота

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