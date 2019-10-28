Зеленский прогнозирует рост украинской экономики

"Сегодня главное, чего хочет наша команда, - это большие изменения", - сказал Зеленский

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в 2020 году Украина превзойдет запланированные показатели экономического роста.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год – 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", – сказал Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком.

Глава государства также отметил, что правительство имеет большие надежды на развитие страны и прилагает максимум усилий для достижения этой цели.

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"Сегодня главное, чего хочет наша команда, – это большие изменения", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украину и пригласил приобщиться к реализации инфраструктурных проектов.

По его словам, для реализации такого роста правительство и парламент разработали ряд законопроектов, и уже за первые месяцы работы нового состава Верховной Рады приняли закон о концессии, дерегуляционные законы и разблокировали приватизацию государственных предприятий.

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"Это поможет привлечь инвестиции в инфраструктуру и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Также принят ряд законов относительно перезагрузки правоохранительной системы Украины, что очень важно для защиты прав инвесторов", – сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что один из главных приоритетов — это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.

Президент также отметил, что в настоящее время портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 млрд евро и есть потенциал к его увеличению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Напомним, первый инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета Министров Украины состоится 29 октября в Мариуполе. Более 400 представителей власти и бизнеса встретятся для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства. Форум станет первым событием такого масштаба за пределами столицы.

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