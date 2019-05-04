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Зеленский прокомментировал слухи о роспуске Рады

4 мая, 17:23

Будущий глава государства ждет вступления в полномочия

Фото: AFP

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в свои полномочия.

"Рано об этом (о роспуске парламента – Ред.) говорить – еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", – сказал Зеленский журналистам после встречи с лидерами фракций Верховной Рады в субботу, 4 мая, в Киеве.

Напомним, неделей ранее политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что роспуск Рады возможен ввиду отсутствия коалиции .

В то же время напомним, что после повторного голосования на выборах президента, Разумков заявил совершенно противоположное. По его словам что в период до инаугурации, команда Зеленского подготовит важнейшие законопроекты для срочного внесения в Раду и отметил, что "на сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным ".

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Тег Рада, роспуск, Зеленский, перевыборы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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