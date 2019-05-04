Зеленский прокомментировал слухи о роспуске Рады
Будущий глава государства ждет вступления в полномочия
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в свои полномочия.
"Рано об этом (о роспуске парламента – Ред.) говорить – еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", – сказал Зеленский журналистам после встречи с лидерами фракций Верховной Рады в субботу, 4 мая, в Киеве.
Напомним, неделей ранее политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что роспуск Рады возможен ввиду отсутствия коалиции .
В то же время напомним, что после повторного голосования на выборах президента, Разумков заявил совершенно противоположное. По его словам что в период до инаугурации, команда Зеленского подготовит важнейшие законопроекты для срочного внесения в Раду и отметил, что "на сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным ".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский прокомментировал слухи о роспуске Рады". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации
Депутаты и Зеленский обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда ее определят
В Раде назвали темы разговора с Зеленским
Парламент и новоизбранный глава государства хотят присмотреться друг к другу и понять, смогут ли сработаться