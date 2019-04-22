"Вопрос не к нам": у Зеленского прокомментировали идею роспуска Рады
Разумков рассказал о ближайших планах "Зе!Команды"
Команда Владимира Зеленского, который лидирует по итогам второго тура выборов, в период до инаугурации подготовит важнейшие законопроекты для срочного внесения в Верховную Раду. Об этом заявил спикер штаба Зеленсого Дмитрий Разумков.
Он также отметил, что "на сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным".
"На сегодня это вопрос не к нам", — сказал Разумков.
Он проинформировал, что в "Зе!Команде" уже пишутся законопроекты.
"Будет продолжаться та же работа, которая велась и во время подготовки к выборам. У нас работают экспертные группы, вырабатываются концепции по направлениям, частично написаны законопроекты, частично еще пишутся, чтобы тогда, когда Зеленский станет президентом, была возможность оперативно внести их в парламент для рассмотрения", - рассказал Разумков.
Как сообщалось, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%.
Испортили бюллетени 1,5% избирателей.
При этом Зеленский принимает поздравления от мировых лидеров с победой на выборах .
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