Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом.
Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
Глава государства поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.
Владимир Зеленский подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.
Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.
Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.
Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.
Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.
Напомним, президент Владимир Зеленский 23 сентября начнет визит в Соединенные Штаты Америки для участия в заседании Генассамблеи ООН. Там Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
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