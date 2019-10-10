Зеленский рассказал, что покупает в магазине

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие продукты покупает в магазинах на зарплату главы государства.

"Я очень редко хожу в магазин. Очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен. И я, честно говоря, не пью молоко. Ну, я на обеспечении государства нахожусь", – заметил президент во время общения с журналистами на пресс-марафоне.

"И когда меня спрашивают, сколько стоит, например, хлеб или молоко, я могу ответить, за какую сумму я покупаю молоко и где. Но я не покупаю молоко. Просто никто у нас не пьет молоко. Я не пью молоко. Я могу вам сказать о хлебе – какую цену я плачу. Я покупаю хлеб гречишный, покупаю очень редко, потому что мне нельзя его есть, покупаю – здесь будет реклама – в Гудвайне. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен, я покупаю от 25 до 30 гривен – там разный хлеб", – добавил Зеленский.

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"Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина. Вот и все. А зачем вам врать и рассказывать? Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину", – резюмировал президент.

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