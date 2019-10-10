Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео

Украинский лидер ответит на вопросы журналистов по Трампу, Крыму и Донбассу

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В четверг, 10 октября президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон , в ходе которого глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Новости "Сегодня" будут вести прямую трансляцию из столичного Kyiv Food Market, где пройдет мероприятие, публиковать главные подробности, выкладывать фото и видео.

В ходе марафона представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.

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Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Напомним, это – первое общение украинского президента со СМИ в таком формате. Ранее главы государства давали большие пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов либо одновременно общались с некоторыми телеканалами.

А временем напомним, что команда Зеленского отправилась в турне по стране "Диалог об Украине":

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