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Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

Сегодня, 22:08

По его словам, сейчас задача номер один вернуть всех украинских заключенных, всех пленных, военнопленных

Фото: Getty Images

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в нормандском формате.

Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола, передает "Украинская правда".

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые изменения. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас – вернуть наших ребят живыми", – сказал Зеленский.

По его словам, "для нас (команды Зеленского – ред.) сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных".

Он рассказал, что общался с родителями, матерями пленных Россией моряков.

"Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", – подчеркнул он.

Также он рассказал, что он и его команда будет вести "мощную информационную войну", чтобы закончить войну на Донбассе.

"Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе .... Мы вас (журналистов – ред.) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. В ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий", – отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды есть "очень креативные идеи" и им "нужна ваша (журналистов и блоггеров – ред.) помощь".

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Тег выборы, Донбасс, Зеленский, минские договоренности, нормандский формат, Выборы президента Украины 2019

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