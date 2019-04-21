Зеленский: Порошенко позвонил, признал мою победу и поздравил

Порошенко заверил в готовности оказывать повсеместную помощь

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Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ему уже позвонил действующий глава государства Петр Порошенко и поздравил его с победой, заверив в готовности оказывать повсеместную помощь.

"Я очень благодарен президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко – только что он поздравил меня с победой. Я ему благодарен – он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды", - заявил Зеленский на брифинге в воскресенье вечером.

Кроме того, Зеленский заявил, что для его команды сейчас первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть – наших ребят домой. Это приоритетная задача", - сказал он на брифинге в своем штабе в воскресенье.

Также Зеленский заявил, что переговоры в "Нормандском формате" будут продолжены, как и должна быть продолжена работа в Минском формате, однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.

"Мы будем действовать в любом случае в "Нормандском формате". Мы будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые", – сказал Зеленский на брифинге в воскресенье вечером в Киеве, подчеркнув, что первоочередная задача сейчас– это прекращение огня на Донбассе.

Зеленский пообещал защищать украинский язык и высказывается в поддержку языкового законопроекта.

"Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать", – сказал он.

"Мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы", - также заявил он.

Также Зеленский анонсирует начало информационной кампании, целью которой является завершение боевых действий на Донбассе.

"Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить огонь на Донбассе", - сказал Зеленский.

При этом он призвал присутствующих на пресс-конференции журналистов принять участие в этом: "Нам будет необходима ваша помощь, и это будет в ближайшее время".

"Мы вам расскажем наш план действий", – добавил он.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73,2%;

Петр Порошенко – 25,3%;

испортили бюллетень – 1,5%.

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