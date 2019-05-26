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Зеленский рассказал, как справиться с наркоманией и алкоголизмом в Украине

26 мая, 08:12

Политики и государство должны помогать организациям, заботящихся об алко- и наркозависимых украинцах, считает президент

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации в пансионате "Подснежник" в Киевской области. Там он рассказал, что нужно делать с наркоманией и алкоголизмом в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

Он считает, что политики и государство должны помогать организациям, которые помогают алко- и наркозависимым вернуться к нормальной жизни.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего – политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", – сказал Зеленский.

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Глава государства убежден, что для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

Ранее сайт "Сегодня" пообщался с врачом Владимиром Ярым, много лет занимавшим пост главного нарколога Киева, ныне — экспертом группы психического здоровья департамента охраны здоровья КГГА, главврачом муниципального наркологического диспансера. Он рассказал, что главное зло в мире наркотиков — передоз.

Также украинцам не понаслышке известная проблема наркоманов в подъездах. Корреспонденты "Сегодня" выясняли, что делать, когда в подъездах употребляют наркотики прямо на глазах у соседей, бросают шприцы и запугивают жителей?


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Тег Зеленский, алкоголизм, наркомания

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Источник:

Сегодня

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